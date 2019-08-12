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      У Чорному морі загорілося та затонуло російське судно: відео

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      У Чорному морі загорілося та затонуло російське судно
      У Чорному морі загорілося та затонуло російське судно / Фото з відкритих джерел

      У Чорному морі в районі Туапсе (територія Росії) на риболовецькому судні сталося загоряння. В результаті інцидент корабель затонув, але шість членів екіпажу вдалося врятувати.

      За попередніми даними, причиною пожежі стало загоряння двигуна, передає ТАСС з посиланням на прес-службу ГУ МНС Росії по Краснодарському краю.

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      Повідомляється, що судно загорілося на відстані 1,5 кілометра від берега селища Джубга.

      На борту судна перебували шість осіб, усіх було доставлено на берег попутними суднами, загиблих і постраждалих немає.

      Зазначимо, що 25 липня 2019 року Служба безпеки України затримала російський танкер NEYMA у порту Ізмаїла. Саме він за прямим наказом ФСБ блокував українські військові кораблі та допомагав брати у полон 24 моряків у Керченській протоці в листопаді 2018 року.

      судна, які брали участь у захопленні українських моряків біля Кримського мосту
      Російські судна, які допомагали захоплювати українських моряків на Азові / інфографіка 24 каналу

      blog_ava
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      Теги: Новини Росії Пожежа Водний транспорт
      Джерело: 24 канал
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