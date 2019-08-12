У Чорному морі загорілося та затонуло російське судно: відео

У Чорному морі в районі Туапсе (територія Росії) на риболовецькому судні сталося загоряння. В результаті інцидент корабель затонув, але шість членів екіпажу вдалося врятувати.

За попередніми даними, причиною пожежі стало загоряння двигуна, передає ТАСС з посиланням на прес-службу ГУ МНС Росії по Краснодарському краю.

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Повідомляється, що судно загорілося на відстані 1,5 кілометра від берега селища Джубга.

В бухте на рф горит рыболовецкое судно)) 50 км до Туапсе)) За визит в Крым пу@ла!! #рф_жжёт pic.twitter.com/ZC6hONcoy6 — 25ЄС_EU_UA_NATO_USA_יִשְׂרָאֵל (@herooftheday10) 11 серпня 2019 р.

На борту судна перебували шість осіб, усіх було доставлено на берег попутними суднами, загиблих і постраждалих немає.

Зазначимо, що 25 липня 2019 року Служба безпеки України затримала російський танкер NEYMA у порту Ізмаїла. Саме він за прямим наказом ФСБ блокував українські військові кораблі та допомагав брати у полон 24 моряків у Керченській протоці в листопаді 2018 року.



Російські судна, які допомагали захоплювати українських моряків на Азові / інфографіка 24 каналу