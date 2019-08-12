В Черном море загорелось и затонуло российское судно: видео

В Черном море в районе Туапсе (территория России) на рыболовном судне произошло возгорание. В результате инцидента корабль затонул, но шесть членов экипажа удалось спасти.

По предварительным данным, причиной пожара стало возгорание двигателя, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Важно! В Херсоне обыскали судно, которое возило топливо флота России в Крым: что известно

Сообщается, что судно загорелось на расстоянии 1,5 километра от берега поселка Джубга.

В бухте на рф горит рыболовецкое судно)) 50 км до Туапсе)) За визит в Крым пу@ла!! #рф_жжёт pic.twitter.com/ZC6hONcoy6 — 25ЄС_EU_UA_NATO_USA_יִשְׂרָאֵל (@herooftheday10) 11 серпня 2019 р.

На борту судна находились шесть человек, все были доставлены на берег попутными судами, погибших и пострадавших нет.

Отметим, что 25 июля 2019 года Служба безопасности Украины задержала российский танкер NEYMA в порту Измаила. Именно он по прямому приказу ФСБ блокировал украинские военные корабли и помогал брать в плен 24 моряков в Керченском проливе в ноябре 2018 года.



Российские судна, которые помогали захватывать украинских моряков на Азове / инфографика 24 канала