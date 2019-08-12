В Черном море загорелось и затонуло российское судно: видео
В Черном море в районе Туапсе (территория России) на рыболовном судне произошло возгорание. В результате инцидента корабль затонул, но шесть членов экипажа удалось спасти.
По предварительным данным, причиной пожара стало возгорание двигателя, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
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Сообщается, что судно загорелось на расстоянии 1,5 километра от берега поселка Джубга.
На борту судна находились шесть человек, все были доставлены на берег попутными судами, погибших и пострадавших нет.
Отметим, что 25 июля 2019 года Служба безопасности Украины задержала российский танкер NEYMA в порту Измаила. Именно он по прямому приказу ФСБ блокировал украинские военные корабли и помогал брать в плен 24 моряков в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
Российские судна, которые помогали захватывать украинских моряков на Азове / инфографика 24 канала