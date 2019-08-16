Великобританія заборонила постачати Росії підводні апарати

З 14 серпня набули чинності нові обмеження на постачання до Росії. З середи Москві заборонено передавати підводні занурювальні апарати, а також пов'язані з ними обладнання і технології.

Таке рішення пояснюється побоюваннями Лондона, що за допомогою підводних апаратів Росія може відстежувати і пошкодити розташовані на дні комунікаційні кабелі між країнами Європи та Північної Америки, йдеться на сайті управління з контролю за експортом Сполученого Королівства.

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У повідомленні зазначається, що такі потенційні дії Росії становлять загрозу для національної безпеки Великобританії, а введені обмеження повинні послабити ці ризики.

Влада Великобританії неодноразово заявляла, що Росія загрожує безпеці кабелів зв'язку в Атлантичному океані. Зокрема, влітку 2018 року про це говорив глава королівського флоту адмірал Філіп Джонс. За його словами, Москва досліджувала кабелі, а тому Лондон повинен бути готовий до їх захисту.

У грудні 2017 року стурбованість з приводу безпеки кабелів висловлювали адмірал ВМС США Ендрю Леннон і один з керівників ВПС Великобританії Стюарт Піч. Останній заявляв, що вихід з ладу кабелів може завдати серйозної шкоди світовій економіці.

Підводні занурювальні апарати можуть використовуватися у різних сферах, у тому числі при обстеженні дна океану, збору гідрографічних даних. У військовій сфері такі апарати можуть використовуватися в тому числі для знищення мін.