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Великое переселение народов: зачем Россия массово свозит в Крым россиян

15:51, 3 марта 1549 Читати новину українською

Эксперты подсчитали что в Крыму живет более 10% тех, кто переехал уже после аннексии. Социальное напряжение между ними и местными растет, так как для россиян – все самое лучшее: льготы, работа, детские сады.

За 4 года в Крым переехало 100 тысяч человек, официально сообщают российские статистики. Пик переселения был в 2015 году. Стоит отметить, что в 2016 году переселенцев было больше, чем в год аннексии. Но на самом деле русских в Крыму значительно больше, чем показывают официальные цифры. Их, по данным разных экспертов, от 160 до 270 тысяч.

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Сама аннексия полуострова способствовала массовым переездам в Крым. Многие россияне решили поселиться там, потому что считают его своим. Многие изменили северные виды на крымские, такие наблюдения Сергея из Петербурга.

С 2014 года люди из Сибири едут в Крым. Они сначала ехали в Краснодар, а сейчас активно заселяют полуостров. Иногда создается впечатление, что пол Сибири решили переехать,
— отметил Сергей.

Крымчан заменяют на россиян в первую очередь в судах и прокуратуре и отдают им высокие должности в органах, ведь те, кто принимают решения, должны быть управляемы. Также в Крым переводят много военных пенсионеров с северных регионов России. Также существует еще одна программа для поощрения переезда учителей и медиков. Врачам обещают 17 тысяч долларов, чтобы они приобрели себе землю или жилье, если они приедут работать в крымские села.

За такое замещение населения по международным нормам грозит уголовная ответственность. Факты таких правонарушений собирают и украинские правоохранители и правозащитники, и прокуроры международного суда.

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Крымчане недовольны таким великим переселением россиян на полуостров. Местные эксперты уже говорят о социальной напряженности в Крыму. В так называемом Городском правительстве Севастополя на руководящих должностях севастопольцев почти не осталось и местных это раздражает. Однако и новые крымчане довольны не всем. Однако несмотря на высокие цены, социальные конфликты и неудобства ехать на полуостров русские не прекратят, считают эксперты.

Полный выпуск программы "Крым.Реалии" смотрите сегодня на 24 Канале в 17:30. Не пропустите!

Теги: Новости России Новости политики Аннексия Крыма Новости Крыма
Источник: 24 Канал
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