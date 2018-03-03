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Велике переселення народів: навіщо Росія масово звозить до Криму росіян

14:58, 3 березня 1711 Читать новость на русском

Експерти підрахували що в Криму живе понад 10% тих, хто переїхав вже після анексії. Соціальна напруга між ними та місцевими зростає, бо для росіян – все найкраще: пільги, робота, дитячі садочки.

За 4 роки до Криму переїхало 100 тисяч людей, офіційно повідомляють російські статисти. Пік переселення був у 2015 році. Варто зазначити, що в 2016 році переселенців було більше, ніж в рік анексії. Але насправді росіян в Криму значно більше, ніж показують офіційні цифри. Їх, за даними різних експертів, від 160 до 270 тисяч.

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Сама анексія півострова сприяла масовим переїздам до Криму. Чимало росіян вирішили оселитися там, бо вважають його своїм. Багато хто змінив північні краєвиди на кримські, такі спостереження Сергія із Петербургу.

Із 2014 року люди із Сибіру їдуть до Криму. Вони спочатку їхали до Краснодару, а зараз активно заселяють півострів. Іноді складається враження, що пів Сибіру вирішили переїхати,
– зазначив Сергій.

Кримчан замінюють на росіян в першу чергу в судах та прокуратурі та віддають їм найвищі посади в органах, адже ті, хто ухвалюють рішення, повинні бути керовані. Також до Криму переводять багато військових пенсіонерів із північних регіонів Росії. Також існує ще одна програма для заохочення до переїзду вчителів та медиків. Лікарям обіцяють 17 тисяч доларів, аби вони придбали собі землю чи житло, якщо вони приїдуть працювати у кримські села.

За таке заміщення населення за міжнародними нормами загрожує кримінальна відповідальність. Факти таких правопорушень збирають і українські правоохоронці та правозахисники, і прокурори міжнародного суду.

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Кримчани не задоволені таким великим переселенням росіян на півострів. Місцеві експерти вже кажуть про соціальну напруженість в Криму. У так званому Міському уряді Севастополя на керівних посадах севастопольців майже не лишилось і місцевих це дратує. Однак і нові кримчани задоволені не всім. Проте не зважаючи на високі ціни, соціальні конфлікти і незручності їхати на півострів росіяни не припинять, вважають експерти.

Повний випуск програми "Крим.Реалії" дивіться сьогодні на 24 Каналі о 17:30. Не пропустіть!

Теги: Новини політики Новини Криму Анексія Криму Новини Росії
Джерело: 24 Канал
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