Рождение монстра

Так вот, гуманитарная катастрофа там произошла не 24 февраля 2022 и даже не весной 2014 года. И даже не в 2000 году, когда Путин пришел к власти.

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И даже не тогда, когда пришел к власти Сталин. И даже не в 1550 – 1570 годах, когда Московия стала империей, завоевав земли других народов. И даже не в 1477 – 1478, когда разгромила Новгород, олицетворявший европейский путь развития северных земель.

Дата начала этой катастрофы хорошо известна: 8 – 12 марта 1169, когда войско суздальского князя Андрея Боголюбского (которого русский историк Ключевский называет первым князем московитов), захватив Киев, его уничтожило и разграбило.

К тому моменту на Руси было не принято так вести себя при любых междоусобицах, потому что свои города предназначены для владения, а не для разграбления. Тем более что речь идет о Киеве, княжение в котором было заветной мечтой многих поколений властителей.

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Когда начало станет концом

Гумилев считает, что приказ о разграблении своего города свидетельствует о появлении чувства чужеродности к исконным ценностям Руси, к ее столице и народу. С этого момента пути начали расходиться, и это было задолго до появления татар и литовцев.

Именно в эти дни, как в восторге описывает эти события Ключевский, "великоросс впервые вышел на историческую арену". В Киеве вышел на историческую арену, в Киеве и сойдет с нее. Точнее, в окрестностях Киева.