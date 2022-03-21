Народження монстра

Так от, гуманітарна катастрофа там сталася не 24 лютого 2022 року і навіть не навесні 2014 року. І навіть не у 2000 році, коли Путін прийшов до влади.

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І навіть не тоді, коли прийшов до влади Сталін. І навіть не у 1550 – 1570 роках, коли Московія стала імперією, завоювавши землі інших народів. І навіть не у 1477 – 1478, коли розгромила Новгород, що уособлював європейський шлях розвитку північних земель.

Дата початку цієї катастрофи добре відома: 8 – 12 березня 1169 року, коли військо суздальського князя Андрія Боголюбського (якого російський історик Ключевський називає першим князем московитів), захопивши Київ, його знищило й розграбувало.

До того моменту на Русі було не прийнято так поводитися за будь-яких міжусобиць, тому що свої міста призначені для володіння, а не для розграбування. Тим більше, що йдеться про Київ, княжіння в якому було заповітною мрією багатьох поколінь володарів.

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Коли початок стане кінцем

Гумільов вважає, що наказ про розграбування свого міста свідчить про появу відчуття чужості до споконвічних цінностей Русі, до її столиці та народу. З того моменту шляхи почали розходитися, і це було задовго до появи татар та литовців.

Саме в ці дні, як у захваті описує ці події Ключевський, "великорос вперше вийшов на історичну арену". В Києві вийшов на історичну арену, в Києві й зійде з неї. Точніше, на околицях Києва.

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