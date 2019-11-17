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      Венеция готовится к усилению наводнения: объявлен высший уровень опасности

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      Венецию может накрыть новое наводнение / Getty images

      В Венеции в воскресенье, 17 ноября, ожидается резкий подъем уровня воды. Местные власти уже объявили высший уровень опасности из-за потопа в городе.

      По данным синоптиков, во второй половине дня уровень воды в Венеции может достичь 1,6 метра над уровнем моря, пишет ANSA. К слову, прошлой ночью уровень воды из-за притока поднимался до 1 метра.

      Главное: Масштабный потоп в Венеции: как город на воде уходит под воду

      Чтобы предотвратить чрезвычайные случаи от нового прилива, местные власти объявили в городе самый высокий уровень опасности. Люди готовятся к потопам, а в магазинах и ресторанах устанавливают специальные металлические заграждения, чтобы вода не попадала в помещение.


      Как выглядит Венеция после наводнения / фото Getty images

      Однако, многие кафе закрываются для посетителей. Ведь во время сильнейшего подъема, произошедшего 12 ноября, вода затопила половину кафе и поднялась до уровня столиков.


      Затоплен кафе в Венеции / фото из твиттера

      Также Венецию начали покидать туристы. Люди хотят успеть попасть на речные трамвайчики, идущие к материковой части.

      Что известно о наводнении в Венеции?Вечером 12 ноября во Венеции произошло самое сильное наводнение за последние 50 лет. Уровень воды поднялся до рекордных 187 сантиметров, затопило почти 80% островной части города. Затопленными оказались большинство популярных туристических достопримечательностей города, среди которых и знаменитая площадь Сан-Марко.

      Из-за наводнения в Венеции погибли два человека. Один из мужчин погиб от удара электрическим током, когда выливал воду из своего дома.

      На восстановление Венеции местные власти в начале выделит около 20 миллионов евро. В реставрации уже нуждаются более 50 венецианских церквей, среди которых и собор Святого Марка.

      Венеция исчезает под водой – смотрите видео 24 канала

       

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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Чрезвычайное происшествие Чрезвычайное положение Стихийный бедствия Новости политики
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