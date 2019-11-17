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      Венеція готується до посилення повені: оголошено найвищий рівень небезпеки

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      Венецію може накрити нова повінь / Getty images

      У Венеції в неділю, 17 листопада, очікується різкий підйом рівня води. Місцева влада вже оголосила найвищий рівень небезпеки через потоп у місті.

      За даними синоптиків, у другій половині дня рівень води у Венеції може сягнути 1,6 метра над рівнем моря, пише ANSA. До слова, минулої ночі рівень води через приплив піднімався до 1 метра.

      Головне: Масштабний потоп у Венеції: як місто на воді йде під воду

      Аби запобігти надзвичайним випадкам від нового припливу, місцева влада оголосила у місті найвищий рівень небезпеки. Люди готуються до затоплень, а в магазинах і ресторанах встановлюють спеціальні металеві загородження, щоб вода не потрапляла в приміщення.


      Як виглядає Венеція після повені / фото Getty images

      Проте, багато кафе закриваються для відвідувачів. Адже під час найсильнішого підйому, що стався 12 листопада, вода затопила половину кав'ярень та піднялася до рівня столиків.


      Затоплене кафе у Венеції / фото з твіттера

      Також Венецію почали залишати туристи. Люди хочуть встигнути потрапити на річкові трамвайчики, що йдуть до материкової частини.

      Що відомо про повінь у Венеції?Ввечері 12 листопада у Венеції сталася найсильніша повінь за останні 50 років. Рівень води піднявся до рекордних 187 сантиметрів, затопило майже 80% острівної частини міста. Затопленими виявились більшість популярних туристичних пам’яток міста, серед яких і знаменита площа Сан-Марко.

      Через повінь у Венеції загинули дві людини. Один з чоловіків загинув від ураження електричним струмом, коли виливав воду зі свого будинку.

      На відновлення Венеції місцева влада на початку виділить близько 20 мільйонів євро. Реставрації вже потребують понад 50 венеціанських церков, серед яких і собор Святого Марка.

      Венеція зникає під водою – дивіться відео 24 каналу

       

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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини політики Стихійні лиха Надзвичайні ситуації Надзвичайний стан
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