Венедиктова может начать преследование Ульяны Супрун, – Atlantic Council

Заместитель директора Евразийского центра Arlantic Council Мелинда Геринг заявила, что новая генпрокурор Украины Ирина Венедиктова может начать уголовное преследование Ульяны Супрун.

Все из-за ее попытки реформировать медицинскую систему в Украине, отмечает Atlantic Council.

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Мы получили достоверный отчет о том, что может быть начато расследование в отношении врача Ульяны Супрун. Она прекрасно исполняла обязанности министра и попыталась реформировать зыбкую систему здравоохранения Украины,

– отмечает Мелинда Геринг.

По ее словам, преследование Ульяны Супрун и ее мужа, которые являются гражданами США, "очень удивит" как Соединенные Штаты, так и Европу.

В то же время автор заявляет, что новая генпрокурор Венедиктова начала сворачивать реформу прокуратуры. Также отмечается, что она до этого назначения ни одного дня не работала прокурором.

"Зеленский заменил Рябошапку на Венедиктову – политическую приятельницу, которая никогда не была прокурором. Результаты были предсказуемыми: Венедиктова, похоже, отказывается от реформы прокуратуры", – говорится в статье Геринг.

Что известно об изменении генпрокурора?Верховная Рада Украины отправила в отставку Руслана Рябошапку 4 марта. Тогда на эту должность назначили Ирину Венедиктову, ранее в. о. директора ГБР.



После этого назначения заявил об увольнении прокурор Виктор Трепак. По его словам, новая генпрокурор сводит на нет резонансные дела.



Вместо этого она захотела расследовать дело против Сергея Стерненка с первых дней после прихода в прокуратуру. Впрочем, ощутив сопротивление активного общества, от этой идеи, похоже, отказались.