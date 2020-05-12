Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Дизайн Краса Auto Інвестиції Агро Освіта Likar Покер Афіша
more
КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ

Венедіктова може почати переслідування Уляни Супрун, – Atlantic Council

-
Венедіктову звинуватили у згортанні реформи прокуратури
Венедіктову звинуватили у згортанні реформи прокуратури / iportal.rada.gov.ua

Заступниця директора Євразійського центру Arlantic Council Мелінда Гарінг заявила, що нова генпрокурорка України Ірина Венедіктова може розпочати кримінальне переслідування Уляни Супрун.

Усе через її спроби реформувати медичну систему в Україні, зазначає Atlantic Council.

Важливо Трепак про справу Гандзюк: Замовники і організатори вбивства можуть "накривати стіл"

Ми отримали достовірний звіт про те, що може бути розпочато розслідування стосовно лікарки Уляни Супрун. Вона чудово виконувала обов'язки міністра і спробувала реформувати хитку систему охорони здоров'я України,
– наголошує Мелінда Гарінг.

За її словами, переслідування Уляни Супрун і її чоловіка, які є громадянами США, "дуже здивує" як Сполучені Штати, так і Європу.

Водночас авторка заявляє, що нова генпрокурорка Венедіктова почала згортати реформу прокуратури. Також наголошується, що вона до цього призначення жодного дня не працювала прокурором.

"Зеленський замінив Рябошапку на Венедіктову – політичну приятельку, яка ніколи не була прокурором. Результати були передбачуваними: Венедіктова, схоже, відмовляється від реформи прокуратури", – мовиться у статті Гарінг.

Що відомо про зміну генпрокурора?Верховна Рада україни відправила у відставку Руслана Рябошапку 4 березня. Тоді на цю посаду призначили Ірину Венедіктову, яка раніше була в. о. директора ДБР.

Після цього призначення заявив про звільнення прокурор Віктор Трепак. За його словами, нова генпрокурорка зводить нанівець резонансні справи.

Натомість вона захотіла розслідувати справу проти Сергія Стерненка з перших днів після приходу в прокуратуру. Втім, нащупавши спротив активного суспільства, від цієї ідеї, схоже, відмовилися.

Автор: Василь Денисюк
Теги: Володимир Зеленський Руслан Рябошапка Міністерство охорони здоров’я Офіс генпрокурора Уляна Супрун Ірина Венедіктова Новини України Новини політики
Коментарі
powered by lun.ua
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
Це тільки перше зіткнення мерів і Банкової: які шанси у "Слуги народу" на місцевих виборах
сьогодні , 22:11 Це тільки перше зіткнення мерів і Банкової: які шанси у "Слуги народу" на місцевих виборах
Катерина Козачинська
Гостинний прийом коронавірусу в Росії
сьогодні , 22:00 Гостинний прийом коронавірусу в Росії
Андрій Ілларіонов
Чому фізична активність настільки важлива для здоров’я опорно-рухового апарату
сьогодні , 18:30 Чому фізична активність настільки важлива для здоров’я опорно-рухового апарату