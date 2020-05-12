Венедіктова може почати переслідування Уляни Супрун, – Atlantic Council

Заступниця директора Євразійського центру Arlantic Council Мелінда Гарінг заявила, що нова генпрокурорка України Ірина Венедіктова може розпочати кримінальне переслідування Уляни Супрун.

Усе через її спроби реформувати медичну систему в Україні, зазначає Atlantic Council.

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Ми отримали достовірний звіт про те, що може бути розпочато розслідування стосовно лікарки Уляни Супрун. Вона чудово виконувала обов'язки міністра і спробувала реформувати хитку систему охорони здоров'я України,

– наголошує Мелінда Гарінг.

За її словами, переслідування Уляни Супрун і її чоловіка, які є громадянами США, "дуже здивує" як Сполучені Штати, так і Європу.

Водночас авторка заявляє, що нова генпрокурорка Венедіктова почала згортати реформу прокуратури. Також наголошується, що вона до цього призначення жодного дня не працювала прокурором.

"Зеленський замінив Рябошапку на Венедіктову – політичну приятельку, яка ніколи не була прокурором. Результати були передбачуваними: Венедіктова, схоже, відмовляється від реформи прокуратури", – мовиться у статті Гарінг.

Що відомо про зміну генпрокурора?Верховна Рада україни відправила у відставку Руслана Рябошапку 4 березня. Тоді на цю посаду призначили Ірину Венедіктову, яка раніше була в. о. директора ДБР.



Після цього призначення заявив про звільнення прокурор Віктор Трепак. За його словами, нова генпрокурорка зводить нанівець резонансні справи.



Натомість вона захотіла розслідувати справу проти Сергія Стерненка з перших днів після приходу в прокуратуру. Втім, нащупавши спротив активного суспільства, від цієї ідеї, схоже, відмовилися.