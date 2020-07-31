Венедиктова объяснила, почему назначила Пискуна своим советником
Святослав Пискун стал советником генерального прокурора Ирины Венедиктовой. Она объяснила: взяла Пискуна в свою команду из-за его опыта.
Пискун имеет большой опыт, а это самое ценное, что есть у человека. Так Ирина Венедиктова написала на своей фейсбук-странице, намекая на то, почему назначила его своим советником.
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Венедиктова отмечает: если человек десятилетиями находится в одной профессии, остается социально активным и за ним следуют коллективы – он эффективен.
Поэтому я бесконечно благодарна всем "реформаторам" и "активистам" за советы и видение моих заместителей и советников с новыми лицами – видимо их надо брать сразу же из роддомов,
– съязвила генпрокурор.
Венедиктова отметила: врачи, учителя, правоохранители, прокуроры – работают при различных президентах, ведь это люди систем. "И они работают на государство в пределах, установленных законом, выполняя свои функции. Не путайте их с политиками", – подытожила Венедиктова.
Карьера Пискуна: самое главное
- В конце девяностых Пискун работал под руководством Николая Азарова в Государственной налоговой администрации Украины и был его заместителем.
- С подачи тогдашнего президента Леонида Кучмы, 6 июля 2002 года стал генеральным прокурором Украины.
- В 2003 году его увольняют с этой должности за "чрезмерную политизацию органа". Поэтому Пискун становится заместителем секретаря СНБО.
- Ющенко в октябре 2005 года увольняет Пискуна за то, что недоволен его работой.
- Уже в апреле 2007 года Ющенко восстанавливает его на должности. Правда, ненадолго: через месяц он снова отправляет Пискуна в отставку.
- Святослав Пискун дважды был народным депутатом. И два эти раза он проходил в парламент по спискам "Партии регионов".
- В 2012 году голосовал за скандальный языковой "закон Кивалова – Колесниченко".