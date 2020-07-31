Святослав Пискун стал советником генерального прокурора Ирины Венедиктовой. Она объяснила: взяла Пискуна в свою команду из-за его опыта.

Пискун имеет большой опыт, а это самое ценное, что есть у человека. Так Ирина Венедиктова написала на своей фейсбук-странице, намекая на то, почему назначила его своим советником.

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Венедиктова отмечает: если человек десятилетиями находится в одной профессии, остается социально активным и за ним следуют коллективы – он ​​эффективен.

Поэтому я бесконечно благодарна всем "реформаторам" и "активистам" за советы и видение моих заместителей и советников с новыми лицами – видимо их надо брать сразу же из роддомов,

– съязвила генпрокурор.

Венедиктова отметила: врачи, учителя, правоохранители, прокуроры – работают при различных президентах, ведь это люди систем. "И они работают на государство в пределах, установленных законом, выполняя свои функции. Не путайте их с политиками", – подытожила Венедиктова.

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