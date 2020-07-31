Святослав Піскун став радником генеральної прокурорки Ірини Венедіктової. Вона пояснила: взяла Піскуна у свою команду через його досвід.

Піскун має великий досвід, а це найцінніше, що є у людини. Так Ірина Венедіктова написала на своїй фейсбук-сторінці, натякаючи на те, чому призначила його своїм радником.

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Венедіктова зазначає: якщо людина десятиліттями перебуває в одній професії, залишається соціально активною та за нею ідуть колективи – вона ефективна.

Тому я безмежно вдячна всім "реформаторам" і "активістам" за поради і бачення моїх заступників і радників з новими обличчями – мабуть їх треба брати відразу ж з пологових будинків,

– зіронізувала генпрокурорка.

Венедіктова зазначила: лікарі, вчителі, правоохоронці, прокурори – працюють за різних президентах, адже це люди систем. "І вони працюють на державу в межах, встановлених законом, виконуючи свої функції. Не плутайте їх з політиками", – підсумувала Венедіктова.

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