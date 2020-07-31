Венедіктова пояснила, чому призначила Піскуна своїм радником
Святослав Піскун став радником генеральної прокурорки Ірини Венедіктової. Вона пояснила: взяла Піскуна у свою команду через його досвід.
Піскун має великий досвід, а це найцінніше, що є у людини. Так Ірина Венедіктова написала на своїй фейсбук-сторінці, натякаючи на те, чому призначила його своїм радником.
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Венедіктова зазначає: якщо людина десятиліттями перебуває в одній професії, залишається соціально активною та за нею ідуть колективи – вона ефективна.
Тому я безмежно вдячна всім "реформаторам" і "активістам" за поради і бачення моїх заступників і радників з новими обличчями – мабуть їх треба брати відразу ж з пологових будинків,
– зіронізувала генпрокурорка.
Венедіктова зазначила: лікарі, вчителі, правоохоронці, прокурори – працюють за різних президентах, адже це люди систем. "І вони працюють на державу в межах, встановлених законом, виконуючи свої функції. Не плутайте їх з політиками", – підсумувала Венедіктова.
Кар'єра Піскуна: найголовніше
- Наприкінці 90-их Піскун працював під керівництвом Миколи Азарова у Державній податковій адміністрації України і був його заступником.
- З подачі тодішнього президента Леоніда Кучми, 6 липня 2002 року став генеральним прокурором України.
- У 2003 році його звільняють з цієї посади за "надмірну політизацію органу". Відтак Піскун стає заступником секретаря РНБО.
- Ющенко у жовтні 2005 року звільняє Піскуна через те, що не задоволений роботою Святослава Піскуна.
- Уже у квітні 2007 року Ющенко поновлює його на посаді. Щоправда, ненадовго: через місяць він знову відправляє Піскуна у відставку.
- Святослав Піскун двічі був народним депутатом. І два ці рази він проходив у парламент за списками "Партії регіонів".
- У 2012 році голосував за скандальний мовний "закон Ківалова – Колесніченка".