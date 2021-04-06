Мы с Сытником знаем, кто это сделал, – Венедиктова об утечке информации по делу "Приватбанка"
Ирина Венедиктова заявила, что по результатам проверки обстоятельств утечки данных по делу "Приватбанка" все причастные понесут уголовную или дисциплинарную ответственность. Однако и ей, и директору НАБУ Артему Сытнику известно, кто и почему "слил" информацию.
Источник:Интерфакс-Украина
Глава Офиса генпрокурора в интервью изданию рассказала, что знает, каким образом произошла утечка информации и почему бывший первый заместитель председателя "Приватбанка" Владимир Яценко пытался бежать из страны.
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Венедиктова о "сливе" информации по "Приватбанку"
Знаю, что Артему Сытнику (директору НАБУ – 24 канал) тоже понятно. Есть понимание и общая позиция. Мы с Сытником понимаем, как, почему и кто это сделал,
– отметила Венедиктова.
В то же время она отметила, что пока еще нет результатов проверки обстоятельств утечки информации.
Отвечая на вопрос о том, идет ли речь о подозрении конкретным людям, генпрокурор заявила, что будут анализировать, на "что это потянет – на уголовную ответственность или дисциплинарную".
Дело растрат денег "Приватбанка": коротко
- По данным следствия, в декабре 2016 года должностным лицам "Приватбанка" объявили о подозрении в растрате почти 137 миллионов гривен финучреждения. Это произошло после того, как они узнали, что банк планирует национализировать государство.
- Среди фигурантов был экс-заместитель председателя банка Владимир Яценко, который, по данным НАБУ, планировал покинуть Украину на частном самолете в направлении Вены, вылетев из Днепра.
- Чиновника задержали, однако через несколько дней он вышел под залог в 52 миллиона гривен.
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