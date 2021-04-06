Ірина Венедіктова заявила, що за результатами перевірки обставин витоку даних щодо справи "Приватбанку" всі причетні понесуть кримінальну або дисциплінарну відповідальність. Однак і їй, і директору НАБУ Артему Ситнику відомо, хто та чому "злив" інформацію.

Глава Офісу генпрокурора в інтерв'ю виданню розповіла, що знає, в який спосіб стався витік інформації і чому колишній перший заступник голови "Приватбанку" Володимир Яценко намагався втекти з країни.

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Венедіктова про "злив" інформації по "Приватбанку"

Знаю, що Артему Ситнику (директору НАБУ – 24 канал) теж зрозуміло. Є розуміння і загальна позиція. Ми з Ситником розуміємо, як, чому і хто це зробив,

– зазначила Венедіктова.

Водночас вона наголосила, що поки ще немає результатів перевірки обставин витоку інформації.

Відповідаючи на запитання про те, чи йде мова про підозру конкретним людям, генпрокурорка заявила, що будуть аналізувати, на "що це потягне – на кримінальну відповідальність чи дисциплінарну".

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