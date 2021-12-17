Венедиктова возбудила дела в отношении трех нардепов, двое из них – "слуги народа", – СМИ

В украинских СМИ утром 17 декабря появилась информация о том, что в Офисе генпрокурора возбудили уголовное дело против 3 народных депутатов. Их якобы обвиняют в ложном декларировании.

В Нацагенстве по предотвращению коррупции выявили нарушения в декларациях нардепов Михаила Забродского, Александра Куницкого и Николая Кириченко.

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Какие нарушения НАПК выявило в декларациях

По данным НАПК, нардеп от "Слуги народа" Николай Кириченко внес в декларацию данные с нарушением. Их сумма составляет 1,3 миллиона гривен. У его коллеги по партии Александра Куницкого нарушений собралось на 2,3 миллиона.

В то же время, депутат от "Европейской Солидарности" Николай Забродский не внес в декларацию жилой дом стоимостью 1,54 миллиона гривен.

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По данным СМИ, генеральный прокурор Ирина Венедиктова возбудила уголовные дела против Кириченко, Куницкого и Забродского. Журналисты канала 24 уточняют эту информацию в Офисе генпрокурора.