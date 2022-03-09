Венесуэла может увеличить добычу нефти для США взамен российскому импорту

В Венесуэле заявили, что обладают всем необходимым для увеличения добычи нефти в полтора раза. Это прозвучало на фоне запрета США на импорт сырья из России.

В настоящее время страна производит 800 тысяч баррелей в день. Глава Венесуэльской нефтяной палаты Рейнальдо Кинтеро заявил, что оборот повысят до 1,2 миллиона.

По теме Решение Байдена относительно российских нефти и газа не распространяется на импорт урана для АЭС, – СМИ

Это позволит нам удовлетворить некоторые потребности на рынке Северной Америки,

– сказал он.

При этом была информация, что официальные лица США недавно посещали Венесуэлу и встречались с правительством президента Николаса Мадуро. Сейчас у США нет официальных дипломатических отношений с нынешней администрацией Венесуэлы и в отношении нее действуют санкции.

Кинтеро заявил, что не ожидает снятия этих санкций. Он надеется, что администрация Байдена выдаст лицензии, разрешающие иностранным компаниям работать в Венесуэле, тем самым освобождая их от санкций. Это, по его словам, также позволит привлечь необходимые иностранные инвестиции в безденежную нефтяную промышленность Венесуэлы и снизит нехватку квалифицированных работников.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!