Сибига анонсировал важные переговоры с Венгрией по вопросу венгерскоого меньшинства на Закарпатье

Украина и Венгрия договорились активизировать диалог по двусторонним отношениям и правам венгерского меньшинства на Закарпатье. Переговоры состоятся уже на этой неделе в формате экспертных консультаций.

Стороны стремятся наладить отношения. Об этом сообщили министры иностранных дел Украины и Венгрии Андрей Сибига и Анита Орбан.

Что известно о переговорах Украины и Венгрии по венгерскому меньшинству на Закарпатье?

Во время разговора стороны обсудили состояние украинско-венгерских отношений и договорились о дальнейших шагах для их развития. Сибига поблагодарил венгерское правительство за оперативную реакцию на недавние российские удары по Украине и подтвердил готовность Киева к обновлению двустороннего диалога.

По его словам, Украина настроена открыть новую страницу в отношениях с Будапештом и работать над восстановлением доверия. Отдельное внимание стороны уделили вопросу прав венгерского меньшинства в Закарпатской области. Была достигнута договоренность о проведении уже на этой неделе очередного раунда экспертных консультаций, которые должны начаться в онлайн-формате.

Венгерская сторона подтвердила, что к процессу будут привлечены представители самой общины. По словам Аниты Орбан, целью переговоров является поиск практических решений, которые будут отвечать европейским стандартам и способствовать улучшению двусторонних отношений.

Зеленский и Мадьяр также планируют обсудить вопросы венгерского меньшинства на Закарпатье

Ранее, премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр провел встречу с мэром украинского города Берегово Золтаном Бабьяком, во время которой обсуждали положение венгерского меньшинства на Закарпатье и перспективы украинско-венгерских отношений.

По словам Мадьяра, стороны пришли к согласию, что интересы закарпатских венгров предусматривают перезапуск диалога между Киевом и Будапештом. Он также предложил провести символическую встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в начале июня в Берегово. Политик отметил, что пришло время для пересмотра действующих законодательных ограничений в Украине, которые касаются венгерской общины.

По его мнению, венгры Закарпатья должны восстановить полноценные культурные, языковые, образовательные и административные права и снова стать равноправными гражданами государства.

К слову. Политолог Илья Юрчина для 24 Канала рассказал, что новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр стремится наладить отношения с Украиной, которые испортились во времена Виктора Орбана. В Венгрии стремятся найти общие точки соприкосновения.

Что известно о венгерском меньшинстве на Закарпатье?

Венгерское меньшинство на Закарпатье является одной из крупнейших национальных общин Украины и исторически проживает вдоль украинско-венгерской границы. Его численность составляет около 150 тысяч человек. Община интегрирована в украинское общество, одновременно сохраняя собственный язык, культуру и национальную идентичность.

Большинство закарпатских венгров проживает в Береговском, Ужгородском и Мукачевском районах. В регионе работают школы с венгерским языком обучения и Закарпатский венгерский институт имени Ференца Ракоци II в Береговом. Значительная часть общины является двуязычной и пользуется как украинским, так и венгерским языками.

Политические настроения внутри общины различаются: часть поддерживает политику правительства Венгрии, что иногда влияет на отношения между Киевом и Будапештом. В то же время после принятия в Украине закона о национальных меньшинствах ситуация с правами общины постепенно стабилизируется.

Исторически Закарпатье длительное время входило в состав Венгерского королевства и Австро-Венгрии, что сформировало особую культурную среду региона. Как и другие жители Украины, венгерское меньшинство также испытывает последствия войны. Представители общины служат в ВСУ, а часть населения выехала за границу из-за ситуации с безопасностью.