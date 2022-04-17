Это стало возможным благодаря совместным усилиям Министерства культуры и информационной политики, дипломатов и Венгерской ассоциации коммуникаций, сообщил глава Закарпатской областной военной администрации.

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Провайдер кабельного телевидения Telecom в Будапеште уже транслирует телеканалы, которые объединились для проведения круглосуточного новостного телемарафона Украины на информационном ресурсе иновещания Украины "UATV",

– рассказал Виктор Микита.

В то же время, по его словам, транслируют детские и образовательные программы на украинском языке, что является сверхважным с учетом того, что с начала войны Венгрия приняла, опекает и оказывает помощь 641 775 беженцам.

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