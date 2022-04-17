Це стало можливими завдяки спільним зусиллям Міністерства культури й інформаційної політики, дипломатів і Угорської асоціації комунікацій, повідомив очільник Закарпатської обласної військової адміністрації.

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Провайдер кабельного телебачення Telecom у Будапешті вже транслює телеканали, які об'єдналися для проведення цілодобового новинного телемарафону України на інформаційному ресурсі іномовлення України "UATV",

– розповів Віктор Микита.

Водночас, з його слів, транслюють дитячі та освітні програми українською мовою, що є надважливим з урахуванням того, що з початку війни Угорщина прийняла, опікується і надає допомогу 641 775 біженцям.

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