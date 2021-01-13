Археологи раскопали близ венгерского Будапешта разбитый кувшин с монетами. Большинство из них – серебряные, но есть и несколько золотых. Это случилось в поселении Уйлендел.

Эта находка является самым большим сокровищем монет позднего средневековья, которое когда-либо находили в округе Пешт. Об этом сообщили на фейсбук-странице Музейного центра Ференци.

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Что известно о находке

Исследователи оценили стоимость найденных монет в примерно 74 золотых форинта – в то время, когда их спрятали. Сегодня за эти деньги можно было бы приобрести роскошный автомобиль.

По предположениям ученых, местные жители решили закопать деньги перед битвой под Могачем, когда Османская империя напала на объединенное венгерско-чешско-хорватское войско.

Какие монеты были спрятаны

Старейшая из обнаруженных монет датируется еще II веком. Речь о серебряном денарий римского императора Луция Вера.

Под тканью нашли 4 золотых форинта времен Матиаша I (1458 – 1490 годы).

Также в кувшине был ватиканский денарий, который выпускал Папа Пий в 1458 – 1464 годах.

Монеты, которые нашли в поле возле Будапешта / Фото Музейного центра Ференци

Подробности о раскопках

Раскопки, которые продолжались в течение двух дней, велись под руководством Балажа Надь, нумизмата музейного центра. Кроме этого, присоединились и волонтеры из Ассоциации общественной археологии.

Надь отметил, что на этом же месте в 2019 году уже нашли 150 средневековых монет. Именно поэтому раскопки решили возобновить, чтобы проверить, не осталось ли еще чего-то.

По словам нумизмата, наконечник плуга разбил горшок с монетами и потянул их за собой. Горшок не удалось сохранить целым, поэтому монеты собирали на месте.