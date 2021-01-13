В Угорщині розкопали глечик з тисячами середньовічніх монет: фото знахідки
Археологи розкопали неподалік угорського Будапешта розбитий глечик з монетами. Більшість з них – срібні, проте є й кілька золотих. Це трапилося у поселенні Уйлендел.
Ця знахідка є найбільшим скарбом монет пізнього середньовіччя, яку коли-небудь знаходили в окрузі Пешт. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Музейного центру Ференці.
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Що відомо про знахідку
Дослідники оцінили вартість знайдених монет у близько 74 золотих форинтів – на той час, коли їх заховали. Сьогодні за ці гроші можна було б придбати розкішне авто.
За припущеннями науковців, місцеві жителі вирішили закопати гроші перед битвою під Могачем, коли Османська імперія напала на об'єднане угорсько-чесько-хорватське військо.
Які монети були заховані
- Найстарша з виявлених монет датується ще ІІ століттям. Мовиться про срібний денарій римського імператора Луція Вера.
- Під тканиною знайшли 4 золоті форинти часів Матіаша I (1458 − 1490 роки).
- Також у глечику був ватиканський денарій, який випускав Папа Пій у 1458 − 1464 роках.
Монети, які знайшли у полі біля Будапешта / Фото Музейного центру Ференці
Подробиці про розкопки
Розкопки, які тривали протягом двох днів, велися під керівництвом Балажа Надь, нумізмата музейного центру. Крім цього, долучилися й волонтери з Асоціації громадської археології.
Надь зауважив, що на цьому ж місці у 2019 році вже знайшли 150 середньовічних монет. Саме через це розкопки вирішили поновити, аби перевірити, чи не залишилося ще чогось.
За словами нумізмата, наконечник плуга розбив горщик з монетами та потягнув їх за собою. Горщик не вдалося б зберегти цілим, тому монети збирали на місці.
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