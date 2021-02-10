Была последней независимой: в Венгрии заблокировали оппозиционную радиостанцию
В Венгрии в суд подали представители последней независимой оппозиционной радиостанции в стране Klubradio. Они просили продлить лицензию на их вещание, однако суд отклонил иск.
Источник:CNN
Радиостанцию лишили лицензии еще в 2020 году. Совет по вопросам СМИ Венгрии объяснил, что причиной стали якобы различные нарушения, в том числе и в области рекламы.
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Как объяснили решение власти
В Совете по вопросам СМИ пояснили, что Klubradio якобы неоднократно нарушало положения закона о медиа. В нем говорится также о том, что СМИ должны сообщать о содержании своих программ.
Что говорит руководство радиостанции
В радиостанции заверили, что уже оплатили штрафы за эти незначительные нарушения. При этом в окружном суде Будапешта отметили, что Klubradio не оспаривала 2 предыдущих штрафа, а потому это и является основанием для отказа в лицензии.
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Директор радиостанции Михай Гарди возмущен тем, что суд отклонил их иск.
Правительство создало большой пропагандистскую пузырь, а Klubradio был маленькой отдушиной, кусочком истины, куда мог попадать воздух, поэтому им пришлось закрыть это маленькое отверстие в пузырьке,
- заверил Гарди.
Он сказал, что таким образом правительство хочет построить собственный пропагандистский мир, который не отражает реалий Венгрии.
ЕС уже призвали отреагировать на это решение.
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