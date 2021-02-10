В Венгрии в суд подали представители последней независимой оппозиционной радиостанции в стране Klubradio. Они просили продлить лицензию на их вещание, однако суд отклонил иск.

Радиостанцию лишили лицензии еще в 2020 году. Совет по вопросам СМИ Венгрии объяснил, что причиной стали якобы различные нарушения, в том числе и в области рекламы.

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Как объяснили решение власти

В Совете по вопросам СМИ пояснили, что Klubradio якобы неоднократно нарушало положения закона о медиа. В нем говорится также о том, что СМИ должны сообщать о содержании своих программ.

Что говорит руководство радиостанции

В радиостанции заверили, что уже оплатили штрафы за эти незначительные нарушения. При этом в окружном суде Будапешта отметили, что Klubradio не оспаривала 2 предыдущих штрафа, а потому это и является основанием для отказа в лицензии.

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Директор радиостанции Михай Гарди возмущен тем, что суд отклонил их иск.

Правительство создало большой пропагандистскую пузырь, а Klubradio был маленькой отдушиной, кусочком истины, куда мог попадать воздух, поэтому им пришлось закрыть это маленькое отверстие в пузырьке,

- заверил Гарди.

Он сказал, что таким образом правительство хочет построить собственный пропагандистский мир, который не отражает реалий Венгрии.

Справка. Уже 14 февраля закончится лицензия Klubradio. После этого радиостанция вынуждена прекратить вещание на радио. Однако там заверили, что продолжат работать в интернете.

ЕС уже призвали отреагировать на это решение.