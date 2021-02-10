В Угорщині до суду позивалися представници останньої незалежної опозиційної радіостанції в країні Klubradio. Вони просили продовжити ліцензію на їх мовлення, однак суд відхилив позов.

Радіостанцію позбавили ліцензії ще у 2020 році. Рада з питань ЗМІ Угорщини пояснила, що причиною стали нібито різні порушення, зокрема й у галузі реклами.

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Як пояснила рішення влада

У Раді з питань ЗМІ пояснили, що Klubradio начебто неодноразово порушувало положення закону про медіа. У ньому мовиться також про те, що ЗМІ повинні повідомляти про зміст своїх програм.

Що каже керівництво радіостанції

У радіостанції запевнили, що вже сплатили штрафи за ці незначні порушення. Натомість в окружному суді Будапешта зазначили, що Klubradio не оскаржувала 2 попередні штрафи, а тому це і є підставою для відмови у ліцензії.

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Директор радіостанції Міхай Гарді обурений тим, що суд відхилив їхній позов.

Уряд створив велику пропагандистську бульбашку, а Klubradio був маленьким отвором, шматочком істини, куди могло потрапляти повітря, тому їм довелося закрити цей маленький отвір у бульбашці,

– запевнив Гарді.

Він сказав, що у такий спосіб уряд хоче побудувати власний пропагандистський світ, який не відображає реалій Угорщини.

Довідка. Вже 14 лютого закінчиться ліцензія Klubradio. Після цього радіостанція змушена припинити мовлення на радіо. Однак там запевнили, що продовжать працювати в інтернеті.

ЄС вже закликали відреагувати на це рішення.