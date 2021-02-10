Була останньою незалежною: в Угорщині заблокували опозиційну радіостанцію
В Угорщині до суду позивалися представници останньої незалежної опозиційної радіостанції в країні Klubradio. Вони просили продовжити ліцензію на їх мовлення, однак суд відхилив позов.
Джерело:CNN
Радіостанцію позбавили ліцензії ще у 2020 році. Рада з питань ЗМІ Угорщини пояснила, що причиною стали нібито різні порушення, зокрема й у галузі реклами.
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Як пояснила рішення влада
У Раді з питань ЗМІ пояснили, що Klubradio начебто неодноразово порушувало положення закону про медіа. У ньому мовиться також про те, що ЗМІ повинні повідомляти про зміст своїх програм.
Що каже керівництво радіостанції
У радіостанції запевнили, що вже сплатили штрафи за ці незначні порушення. Натомість в окружному суді Будапешта зазначили, що Klubradio не оскаржувала 2 попередні штрафи, а тому це і є підставою для відмови у ліцензії.
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Директор радіостанції Міхай Гарді обурений тим, що суд відхилив їхній позов.
Уряд створив велику пропагандистську бульбашку, а Klubradio був маленьким отвором, шматочком істини, куди могло потрапляти повітря, тому їм довелося закрити цей маленький отвір у бульбашці,
– запевнив Гарді.
Він сказав, що у такий спосіб уряд хоче побудувати власний пропагандистський світ, який не відображає реалій Угорщини.
ЄС вже закликали відреагувати на це рішення.
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