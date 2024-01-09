Politico: Венгрия выдвинула требование в обмен на снятие вето на 50 миллиардов евро для Украины

Венгрия заявляет, что может снять вето на пакет помощи от ЕС Украине в размере 50 миллиардов евро. Однако при определенных условиях.

Издание Politico заявило, что Венгрия может снять свое вето на пакет помощи от ЕС для Украины, однако при условии, что финансирование будет пересматриваться каждый год. Об этом журналистам заявили три дипломата Евросоюза.

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Какое условие выдвигает Будапешт и что с ним не так

Будапешт заявил, что может снять свое вето при условии, что Европейский совет утвердит голосование за выделение средств на ежегодной основе. Сообщается, что Венгрия сформулировала это предложение во время встречи 27 бюджетных экспертов ЕС 5 января и направила соответствующий документ Совету ЕС, где председательствует Бельгия.

Дипломат, знакомый с ходом переговоров, заявил, что венгерская позиция следующая: ЕС будет ежегодно предоставлять Украине 12,5 миллиарда евро в виде грантов и кредитов, что за четыре года составит предложенные Еврокомиссией 50 миллиардов евро.

Издание Politico объяснило, это дало бы венгерскому премьеру Виктору Орбану возможность блокировать финансирование Украины ежегодно или получить уступки от Брюсселя за отказ от вето.

Реакция европейских дипломатов

Некоторые дипломаты ЕС скептически относятся к этому предложению. Они отмечают, что это не обеспечит предсказуемость для Украины.

Семилетний бюджет ЕС – это многолетняя структура, мы не можем делать это (согласовать – 24 Канал) из года в год,

– заметил один из дипломатов.

10 января встреча послов стран-членов ЕС. Там стороны снова обсудят вопросы финансирования Украины со стороны ЕС.