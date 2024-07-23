Это подтвердил высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель, передает корреспондентка 24 Канала. Встреча министров прошла вчера, 22 июля, в Брюсселе.

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По словам Борреля, на заседании Совета ЕС по иностранным делам министры обсуждали необходимость усиления поддержки Украины, особенно учитывая последние атаки России против больниц.

Венгрия блокирует выплаты

В частности, обсуждение касалось разблокирования средств Европейского фонда мира, которые компенсируют расходы стран ЕС на военную помощь Украине.

Большинство государств настаивали на необходимости снять блокирование выплат, которые задерживаются месяцами. И отметили необходимость сдвинуть с места решение о новом фонде поддержки Украины, который блокирует одно государство-член более года,

– констатировал Боррель.

При этом, это государство (Венгрия) настаивало на том, что решение неприемлемо, уточнил Боррель. К сожалению, ситуация с блокировкой сохраняется.