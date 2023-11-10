Венгрия будет председательствовать в ЕС: какие риски для Украины на пути вступления

Украина продолжает движение навстречу вступлению в Евросоюз. В то же время известно, что в июле 2024 года председательствовать в нем будет Венгрия. Повлияет ли это как-то на наше государство и будут ли определенные риски.

Ответить на этот вопрос попробовала госпожа посол ЕС в Украине Катарина Матернова. Она очертила роль председательствующего в ЕС государства.

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Есть ли риски во время председательства Венгрии в ЕС

Председательствующая страна способствует достижению согласия по конкретным вопросам в различных формациях, советах, рабочих группах. Поэтому не думаю, что любое председательство может повлиять на решение по поводу чего-то в ту или иную сторону. Это не та роль,

– констатировала она.

По словам Матерновой, Евросоюз – структура, имеющая определенные сферы, действующие на основе консенсуса. По сути, расширение Европейского Союза – одна из них. В этом отношении каждая страна может иметь свою точку зрения.

Следовательно, важно серьезно относиться к беспокойству, которое выражает тот или иной член Евросоюза. По ее словам, важно иметь тесный диалог с Венгрией. Ведь расширение будет зависеть от единодушия.

Орбан против переговоров с Украиной о членстве в ЕС

Собственно, Венгрия против старта начала переговоров о членстве Украины в Европейском Союзе. По словам премьер-министра Виктора Орбана, это "четкая позиция страны".

Переговоры о членстве не должны начинаться, это четкая позиция Венгрии,

– заявил Орбан.

Он вспомнил спор между Евросоюзом и Венгрией о выделении миллиардов евро от Брюсселя, заморозенных для Будапешта. В то же время, Орбан заверил, что этот вопрос никак не может быть связан с позицией Венгрии относительно вступления нашего государства в ЕС.

"Я хотел бы очень четко заявить, что отказ Венгрии с начала переговоров с Украиной о членстве в ЕС не является предметом бизнес-соглашения... Он не может быть связан с вопросом средств, которые Венгрия должна право получить", – подчеркнул он.

Правда, зачем-то он еще и сравнил членство Украины в ЕС с Венгрией. А еще и приплыл к этому Иерусалим. Мол, наше государство столь далеко от членства, как Мако – город в Венгрии – в Иерусалим.