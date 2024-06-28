В Евросоюзе убеждены, что задержки в формировании Венгрией повестки дня большинство стран-членов сможет преодолеть. Об этом заявил представитель ЕС Питер Стано.

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Венгрия будет председательствовать в Совете ЕС

Внешнюю политику Евросоюза формируют страны-члены, а не ротационное голосование. Поэтому Венгрия не будет иметь существенного влияния.

Венгерское председательство не будет иметь никакого содержательного влияния и может попытаться задержать продвижение вещей в повестке дня Европейского Совета в рамках своих полномочий. Но в таком случае большинство стран-членов всегда могут нажать на Будапешт и найти пути изменить повестку дня,

– объяснил Стано.

Представитель ЕС добавил, что единственное, что может сделать венгерское председательство – блокировать решения, которые принимаются единогласно. Это то, что они делали раньше, и что любое другое государство-член может делать в любое время.

Обратите внимание! Будапешт объявил "Вернем Европе величие" (Make Europe Great Again, MEGA) как лозунг своего председательства в Совете. Очевидно этот слоган напоминает предвыборный лозунг Дональда Трампа в 2016 году – "Make America Great Again".

Ранее также стало известно, что Зеленский и Орбан провели разговор на саммите ЕС. Тогда Виктор Орбан сам подошел к президенту Украины и пожал ему руку. Это произошло после подписания соглашений по безопасности Украины с ЕС, а также с Литвой и Эстонией.