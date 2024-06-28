У Євросоюзі переконані, що затримки у формуванні Угорщиною порядку денного більшість країн-членів зможе подолати. Про це заявив речник ЄС Пітер Стано.

Читайте також Це занадто, – в ОП сказали, чи виконає Україна всі ультиматуми Орбана для вступу в ЄС

Угорщина головуватиме в Раді ЄС

Зовнішню політику Євросоюзу формують країни-члени, а не ротаційне голосування. Через це Угорщина не матиме суттєвого впливу.

Угорське головування не матиме жодного змістовного впливу і може спробувати затримати просування речей у порядку денному Європейської Ради в рамках своїх повноважень. Але в такому випадку більшість країн-членів завжди можуть натиснути на Будапешт і знайти шляхи змінити порядок денний,

– пояснив Стано.

Речник ЄС додав, що єдине, що може зробити угорське головування – блокувати рішення, які приймаються одноголосно. Це те, що вони робили раніше, і що будь-яка інша держава-член може робити будь-коли.

Зверніть увагу! Будапешт оголосив "Повернімо Європі велич" (Make Europe Great Again, MEGA) гаслом свого головування в Раді. Вочевидь цей слоган нагадує передвиборче гасло Дональда Трампа в 2016 році – "Make America Great Again".

Раніше також стало відомо, що Зеленський і Орбан провели розмову на саміті ЄС. Тоді Віктор Орбан сам підійшов до президента України та потис йому руку. Це відбулось після підписання безпекових угод України з ЄС, а також з Литвою та Естонією.