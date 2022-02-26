Об этом он сообщил вечером 25 февраля в своем фейсбуке. Чиновник говорит, что Будапешт мог бы стать местом для переговоров Зеленского и Путина.

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По словам Сиярто, Будапешт может быть безопасным местом проведения переговоров как для российской, так и для украинской делегаций. Он утверждает, что сделал предложение властям России и Украины, ни одна из них пока его не отклонила.

"Я искренне надеюсь, что в течение нескольких часов или дней можно будет достичь согласия, чтобы начать обсуждение. Чем быстрее начнутся переговоры, тем быстрее наступит мир и тем меньше людей погибнет в войне", – сказал глава МИД.

Возможны ли переговоры с Россией