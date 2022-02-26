Про це він повідомив ввечері 25 лютого у своєму фейсбці. Посадовець каже, що Будапешт міг би стати місцем для переговорів Зеленського та Путіна.

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Угорщина звернулася до України та Росії

За словами Сіярто, Будапешт може бути безпечним місцем проведення переговорів як для російської, так і для української делегацій. Він стверджує, що зробив пропозицію владі Росії та України, жодна з них поки її не відхилила.

"Я щиро сподіваюся, що протягом кількох годин чи днів можна буде досягти згоди, аби почати обговорення. Чим швидше почнуться переговори, тим швидше настане мир і тим менше людей загине у війні", – сказав очільник МЗС.

Чи можливі переговори з Росією