Про це він повідомив ввечері 25 лютого у своєму фейсбці. Посадовець каже, що Будапешт міг би стати місцем для переговорів Зеленського та Путіна.
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Угорщина звернулася до України та Росії
За словами Сіярто, Будапешт може бути безпечним місцем проведення переговорів як для російської, так і для української делегацій. Він стверджує, що зробив пропозицію владі Росії та України, жодна з них поки її не відхилила.
"Я щиро сподіваюся, що протягом кількох годин чи днів можна буде досягти згоди, аби почати обговорення. Чим швидше почнуться переговори, тим швидше настане мир і тим менше людей загине у війні", – сказав очільник МЗС.
Чи можливі переговори з Росією
- Україна закликала всі країни, зокрема Ізраїль, бути посередниками у складній ситуації. У Зеленського наголосили, що приймається будь-яка допомога.
- Речник українського президента раніше наголосив, що врегулювання конфлікту дипломатичним шляхом є незмінною позицією нашої держави.
- Сергій Никифоров також підтвердив, що Київ погодився на перемовини, які ініціював лідер-держави агресорки Володимир Путін.