В комментарии 24 канала спикер МИД Украины Олег Николенко отметил, что таким образом Венгрия пытается впутать Украину в контекст дискуссии ЕС о верховенстве права.

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Он отметил, что это не только неуместно, но и недопустимо.

Попытки Будапешта впутать свою позицию относительно войны России против Украины в контекст дискуссии с ЕС о верховенстве права неуместны и недопустимы,

– заметил Николенко.

Он призвал венгерских партнеров делать то, что должны – работать на единство Европейского союза и поддержать санкции против России.

Призываем наших венгерских партнеров воздерживаться от таких действий, а работать на единство в ЕС и, в частности, поддержать новые антироссийские санкции, которые лишат российскую военную машину источников финансирования,

– подчеркнул он.

Что случилось: коротко о главном

Евросоюз направил в Будапешт письмо, в котором говорится о том, что выявил определенные "проблемы, которые могут нарушать верховенство права в Венгрии и повлиять на бюджет ЕС". Чиновники ЕС сказали, что дело, прежде всего, касается системных ошибок в государственных закупках Венгрии.

Кроме этого, по их словам, "серьезная обеспокоенность" по поводу функционирования венгерской власти и управления ею средствами ЕС усиливается из-за ограничения эффективного расследования и независимого судебного преследования. Так что в ЕС попросили все объяснить и предложить меры, как исправить ситуацию.

В Венгрии прокомментировали это тем, что "должны удержать Венгрию от войны, убедиться, что венгерские семьи не платят цену войны и что наши дети защищены от сексуальной пропаганды".

Венгрия имеет два месяца, чтобы официально ответить на письмо из Брюсселя. Если стороны не добьются согласия во время переписки, комиссия предложит странам-членам ЕС одобрить приостановку финансирования Будапешта.

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