У коментарі 24 каналу речник МЗС України Олег Ніколенко зауважив, що таким чином Угорщина намагається вплутати Україну в контакт дискусії ЄС щодо верховенства права.

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Він зауважив, що це не лише недоречно, але й неприпустимо.

Намагання Будапешта вплутати свою позицію щодо війни Росії проти України в контекст дискусії з ЄС щодо верховенства права є недоречним і неприпустимим,

– зауважив Ніколенко.

Він закликав угорських партнерів робити те, що належить – працювати на єдність Європейського союзу та підтримати санкції проти Росії.

Закликаємо наших угорських партнерів утримуватися від таких дій, а натомість працювати на єдність в ЄС та, зокрема, підтримати нові антиросійські санкції, які позбавлять російську воєнну машину джерел фінансування,

– наголосив він.

Що трапилось: коротко про головне

Євросоюз надіслав до Будапешта листа в якому мовиться про те, що виявив певні "проблеми, які можуть порушувати верховенство права в Угорщині та вплинути на бюджет ЄС". Чиновники ЄС сказали, що справа передусім стосується системних помилок у державних закупівлях Угорщини.

Окрім цього, за їхніми словами, "серйозне занепокоєння" щодо функціонування угорської влади й управління нею коштами ЄС посилюється через обмеження ефективного розслідування та незалежного судового переслідування. Тож у ЄС попросили все пояснити та запропонувати заходи, як виправити ситуацію.

Натомість в Угорщині прокоментували це тим, що "повинні утримати Угорщину від війни, переконатися, що угорські сім’ї не платять ціну війни й що наші діти захищені від сексуальної пропаганди".

Угорщина має два місяці, щоб офіційно відповісти на лист з Брюсселя. Якщо сторони не досягнуть згоди під час листування, комісія запропонує країнам-членам ЄС схвалити призупинення фінансування Будапешта.

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