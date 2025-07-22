Их разработка должна работать в рамках комплекса Skynex. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Defence Express.

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Что известно о новой разработке Венгрии и ОАЭ?

Хотя оборонное взаимодействие между Венгрией и Эмиратами до недавнего времени не фигурировало в публичном пространстве, результатом их нового партнерства стала зенитная система SkyKnight. Она должна работать в рамках комплекса Skynex и предназначена для нейтрализации большого количества воздушных целей, в частности дронов-камикадзе.

По информации портала Hartpunkt, во время государственного визита президента ОАЭ Мухаммада бин Заида Аль Нахайяна в Венгрию было подписано масштабное соглашение между венгерской компанией 4iG и эмиратской Edge Group. Документ предусматривает дальнейшую совместную разработку вооружения, в частности дронов и средств борьбы с ними, а также создание систем управления и связи, которые будут соответствовать стандартам НАТО.

О SkyKnight известно немного. Установка способна нести до 60 малогабаритных зенитных ракет, которые должны обеспечить эффективный перехват дронов в большом количестве. Хотя технические характеристики не раскрываются, отмечается гибкая интеграция этой системы как приложения к зенитно-артиллерийскому комплексу Skynex.

Также объявлено о совместной разработке ударного дрона-камикадзе Shadow 25 и барражирующего боеприпаса Shadow 50. Появление этих продуктов свидетельствует об амбициях выйти на глобальные рынки, потому что, например венгерская армия, пока не имеет Skynex на своем вооружении, а вот Венгрия для ОАЭ могла выступить хорошим плацдармом для дальнейшей экспансии на оборонный рынок Европы.

В перспективе наша страна сможет или приобрести описанную выше разработку, или создать собственный аналог для интеграции в Skynex.

Новейшие разработки вооружений Венгрии и ОАЭ