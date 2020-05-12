Венгрия из-за коронавируса первой потеряла демократию, но не последней, – FP

Аналитический журнал Foreign Policy заявил, что Венгрия стала первой страной, которая потеряла свою демократию из-за пандемии коронавируса. Здесь в первую очередь говорится о приказе премьера Виктора Орбана, которым он наделил себя же чрезвычайной властью и сильно ограничил политические свободы.

Другие демократические страны во время пандемии также переживают политические потрясения, пишет Foreign Policy.

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Как утверждает издание, было много моментов, когда из-за распространения коронавируса у разных демократий возникали проблемы – от слабости лидера и до насильственных подавлений. Впрочем еще никто не столкнулся с такой узурпацией власти, как Венгрия.

Впрочем, есть и абсолютно противоположные примеры к Орбану. Например, президент Бразилии из-за своего провала в борьбе с коронавирусом под конец кризиса, по прогнозам, растратит всю свою поддержку.

Жаиру Болсонару перестают доверять из-за его хаотичной и вовсе не последовательной реакции на пандемию. Он называл коронавирус "выдумкой", советовал непроверенные способы самолечения и отвергал введение карантинных ограничений.

Также издание обвиняет ряд стран в консолидации власти "сомнительным путем". Здесь говорится об Индии, Израиле, Шри-Ланке и Польше. Например, Индию – из-за дезинформации со стороны правительства для атак на мусульман.

В то же время Израиль и Польша якобы прибегли к популизму для консолидации поддержки власти. Для этого Нетаньяху и Дуда якобы смешивали панику и самовосхваление.