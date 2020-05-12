Угорщина через коронавірус першою втратила демократію, але не останньою, – FP

Аналітичний журнал Foreign Policy заявив, що Угорщина стала першою країною, яка втратила свою демократію через пандемію коронавірусу. Тут передовсім мовиться про наказ прем'єра Віктора Орбана, яким він наділив себе ж надзвичайною владою та сильно обмежив політичні свободи.

Інші демократичні країни під час пандемії також переживають політичні потрясіння, пише Foreign Policy.

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Як стверджує видання, було багато моментів, коли через поширення коронавірусу у різних демократій виникали проблеми – від слабкості лідера і до насильницьких придушень. Втім ще ніхто не зіштовхнувся з такою узурпацією влади як Угорщина.

Втім є й абсолютно протилежні приклади до Орбана. Наприклад, президент Бразилії через свій провал у боротьбі з коронавірусом під кінець кризи, за прогнозами, розтратить усю свою підтримку.

Жаїру Болсонару перестають довіряти через його хаотичну і зовсім не послідовну реакцію на пандемію. Він називав коронавірус "вигадкою", радив неперевірені способи самолікування і відкидав запровадження карантинних обмежень.

Також видання звинувачує низку країн у консолідації влади "сумнівним шляхом". Тут мовиться про Індію, Ізраїль, Шрі-Ланку та Польщу. Наприклад, Індію – через дезінформацію з боку уряду для атак на мусульман.

Водночас Ізраїль та Польща буцімто вдалися до популізму для консолідації підтримки влади. Для цього Нетаньяху та Дуда буцімто змішували, паніку та самовихваляння.