Об этом в интервью 24 Каналу рассказала соучредитель венгерской оппозиционной партии "Моментум" Каталин Чех. Она заверила, что венгерский народ давал отпор еще более жестким режимам в прошлом.
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Евродепутат сказала, что Венгрия имеет шанс измениться
Чех отметила, что у венгерского народа есть сила и мощь. Она заверила, что это народ, который хочет жить в демократии, который хочет жить в европейской стране и не хочет, чтобы его выгнали из Европейского Союза после десятилетий фактической борьбы за принадлежность к этому альянсу.
Борьба будет тяжелая, но мы настроены более решительно, чем когда-либо прежде, потому что знаем, что изменение венгерского руководства не только служит фундаментальным и жизненно важным интересам венгерских граждан, но и помогает сделать наш Европейский Союз сильнее,
– отметила евродепутат.
Она подчеркнула, что сейчас это также международный вопрос. Поэтому нужно иметь в Венгрии руководство, которое "не находится в карманах Владимира Путина, а поддерживает свободу, демократию и европейские ценности и принципы".
Президент Венгрии подала в отставку
- Президент Венгрии Каталин Новак 10 февраля решила подать в отставку. Это произошло после скандала с помилованием мужчины, которого осудили как соучастника за сокрытие дела о сексуальном насилии в детском доме.
- Самого мужчину Новак помиловала еще в апреле 2023 года. Этот человек помогал бывшему директору детского дома скрывать связанные с педофилией преступления, за что и получил срок.
- Из-за решения Новак о помиловании в Будапеште состоялся митинг с участием примерно одной тысячи человек. Сотни протестующих требовали от Новак отставки. Об отставке президента просили и оппозиционные силы страны.
- В конце концов Каталин Новак не только объявила о своей отставке, но и признала, что решение о помиловании ждало объяснения. Она также извинилась у всех, чьи чувства затронуло ее решение.