Об этом в интервью 24 Каналу рассказала соучредитель венгерской оппозиционной партии "Моментум" Каталин Чех. Она заверила, что венгерский народ давал отпор еще более жестким режимам в прошлом.

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Чех отметила, что у венгерского народа есть сила и мощь. Она заверила, что это народ, который хочет жить в демократии, который хочет жить в европейской стране и не хочет, чтобы его выгнали из Европейского Союза после десятилетий фактической борьбы за принадлежность к этому альянсу.

Борьба будет тяжелая, но мы настроены более решительно, чем когда-либо прежде, потому что знаем, что изменение венгерского руководства не только служит фундаментальным и жизненно важным интересам венгерских граждан, но и помогает сделать наш Европейский Союз сильнее,

– отметила евродепутат.

Она подчеркнула, что сейчас это также международный вопрос. Поэтому нужно иметь в Венгрии руководство, которое "не находится в карманах Владимира Путина, а поддерживает свободу, демократию и европейские ценности и принципы".

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