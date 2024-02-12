Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповіла співзасновниця угорської опозиційної партії "Моментум" Каталін Чех. Вона запевнила, що угорський народ давав відсіч ще більш жорстким режимам у минулому.

До теми Є два дуже різних обличчя Угорщини, перше – ближче до уяви Путіна, – євродепутатка

Євродепутатка сказала, що Угорщина має шанс змінитися

Чех зазначила, що в угорського народу є сила і міць. Вона запевнила, що це народ, який хоче жити в демократії, який хоче жити в європейській країні й не хоче, щоб його вигнали з Європейського Союзу після десятиліть фактичної боротьби за приналежність до цього альянсу.

Боротьба буде важка, але ми настроєні більш рішуче, ніж будь-коли раніше, тому що знаємо, що зміна угорського керівництва не лише слугує фундаментальним і життєво важливим інтересам угорських громадян, а й допомагає зробити наш Європейський Союз сильнішим,

– зазначила євродепутатка.

Вона наголосила, що зараз це також міжнародне питання. Тому потрібно мати в Угорщині керівництво, яке "не перебуває в кишенях Владіміра Путіна, а підтримує свободу, демократію і європейські цінності та принципи".

Президентка Угорщини подала у відставку