Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповіла співзасновниця угорської опозиційної партії "Моментум" Каталін Чех. Вона запевнила, що угорський народ давав відсіч ще більш жорстким режимам у минулому.
До теми Є два дуже різних обличчя Угорщини, перше – ближче до уяви Путіна, – євродепутатка
Євродепутатка сказала, що Угорщина має шанс змінитися
Чех зазначила, що в угорського народу є сила і міць. Вона запевнила, що це народ, який хоче жити в демократії, який хоче жити в європейській країні й не хоче, щоб його вигнали з Європейського Союзу після десятиліть фактичної боротьби за приналежність до цього альянсу.
Боротьба буде важка, але ми настроєні більш рішуче, ніж будь-коли раніше, тому що знаємо, що зміна угорського керівництва не лише слугує фундаментальним і життєво важливим інтересам угорських громадян, а й допомагає зробити наш Європейський Союз сильнішим,
– зазначила євродепутатка.
Вона наголосила, що зараз це також міжнародне питання. Тому потрібно мати в Угорщині керівництво, яке "не перебуває в кишенях Владіміра Путіна, а підтримує свободу, демократію і європейські цінності та принципи".
Президентка Угорщини подала у відставку
- Президентка Угорщини Каталін Новак 10 лютого вирішила подати у відставку. Це сталося після скандалу із помилуванням чоловіка, якого засудили як співучасника за приховування справи про сексуальне насильство в дитячому будинку.
- Самого чоловіка Новак помилувала ще у квітні 2023 року. Цей чоловік допомагав колишньому директору дитячого будинку приховувати пов'язані з педофілією злочини, за що й отримав термін.
- Через рішення Новак про помилування у Будапешті відбувся мітинг за участю приблизно однією тисячі людей. Сотні протестувальників вимагали від Новак відставки. Про відставку президентки просили й опозиційні сили країни.
- Зрештою Каталін Новак не тільки оголосила про свою відставку, а й визнала, що рішення про помилування чекало на пояснення. Вона також перепросила в усіх, чиї почуття торкнулося її рішення.