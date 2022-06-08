Об этом для 24 канала рассказал советник министра внутренних дел Виктор Андрусив. По его словам, у венгров есть историческая традиция занимать неправильную сторону.

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"Во Второй мировой войне они сначала поддержали Гитлера, а затем также пережили советскую оккупацию. Поэтому на самом деле венгры не делают выводов. Мне очень стыдно за них. История снова повторяется. Сейчас они в каком-то рашистском угаре поддерживают Кремль", – сказал Андрусив.

Закладка обид исторического масштаба

Советник считает, что как только Россия будет серьезно проигрывать эту войну, Венгрия захочет быстро поменять свою позицию. Однако есть риск того, что она получит такое же отношение, как Беларусь, которую пытаются изолировать от мира за помощь Кремлю, и в определенной степени будет нести ответственность за такую свою позицию.

Венгрия должна понимать, что она соседка с Украиной на очень много лет. Андрусив отметил, что несмотря на все венгры закладывают обиды исторического масштаба. То есть об этом им будут вспоминать через поколение наши потомки – о том, как они себя вели в момент российской агрессии против нашего народа.

Это очень недальновидная политика. Я убежден, что сейчас нет никакого времени сил и желания заниматься ими. Однако как только разрешит ситуация, то Венгрия очень дорого ответит за свое поведение,

– заявил Андрусив.

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На европейском континенте есть еще одна защитница Кремля, кроме Венгрии. Речь идет о президенте Сербии Алаксандре Вучиче, поскольку несколько дней назад к ним не пустили министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Андрусив отметил, что сербы пророссийские, но они пока не члены Евросоюза.

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