Про це для 24 каналу сказав радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів. За його словами, в угорців є історична традиція займати неправильний бік.

До теми Буде нота, – Данілов відповів Сійярто на заяву про "психічні проблеми" Зеленського

"У Другій світовій війні вони спочатку підтримали Гітлера, а потім також пережили радянську окупацію. Тому насправді угорці не роблять висновків. Мені дуже соромно за них. Історія знову повторюється. Зараз вони в якомусь рашистському угарі підтримують Кремль", – сказав Андрусів.

Закладає образи історичного масштабу

Радник вважає, що як тільки Росія серйозно програватиме цю війну, то Угорщина захоче швидко поміняти свою позицію. Проте є ризик того, що вона отримує таке ж ставлення як Білорусь, яку намагаються ізолювати від світу за допомогу Кремлю, і певною мірою нестиме відповідальність за таку свою позицію.

Угорщина має розуміти, що вона сусідка з Україною на дуже багато років. Андрусів зазначив, що попри все угорці закладають образи історичного масштабу. Тобто про це їм згадуватимуть через покоління наші нащадки – про те, як вони себе повели у момент російської агресії проти нашого народу.

Це дуже недалекоглядна політика. Я переконаний, що зараз немає нікого часу сил і бажання ними займатися. Проте як тільки дозволить ситуація, то Угорщина дуже дорого відповість за свою поведінку,

– заявив Андрусів.

До речі Нова загроза для України чи прихований союзник: чого чекати від Угорщини, яка дружить з Путіним

На європейському континенті є ще одна захисниця Кремля, крім Угорщини. Мовиться про президента Сербії Алаксандра Вучича, оскільки кілька днів тому до них не пустили міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова. Андрусів зазначив, що серби проросійські, але вони поки що не члени Євросоюзу.

Зверніть увагу – Німеччина не може визначитися з постачанням зброї Україні: дивіться відео