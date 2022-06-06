Про це ексклюзивно 24 каналу розповів секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов. Він припустив, як на це можуть відреагувати в міністерстві закордонних справ України.

До теми Чекаємо на вашу довідку про стан психічного здоров'я: МЗС України потролило Ласло Кевера

На думку секретаря РНБО, міністерство закордонних справ України може направити ноту Петеру Сійярто.

Я думаю, що буде нота від нашого МЗС України через це обов'язково,

– повідомив Данілов.

Данілов про заяву угорських політиків

Секретар РНБО наголосив, що сама заява Ласло Кевера та те, що Петер Сійярто підтримав ці ганебні слова про українського президента – зовсім різні ситуації.

Олексій Данілов пояснив, угорський спікер парламенту Ласло Кевер – це людина обрана на посаду. А от міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто – це офіційна посадова особа.

Нагадаємо, що МЗС України вже відповіло на скандальні заяви угорських політиків щодо психічного здоров'я українського президента Володимира Зеленського. У відомстві вже заявили, що очікують на оприлюднення спікером парламенту Угорщини Ласло Кевером довідки про стан його психічного здоров'я.

Повне інтерв'ю з Олексієм Даніловим на 24 каналі: дивіться відео

Скандальна заява угорських політиків