З критикою Ласло Кевера виступив заступник керівника ОП Андрій Сибіга. Він зазначив, що "подібні загострення відбуваються у певні періоди року".

До теми Спікер парламенту Угорщини цинічно заявив про "психічні проблеми" Зеленського

Сибіга розкритикував скандальні висловлювання "недополітиків"

Народ завжди мудрий і знає віками як відповідати на абсолютно неприйнятні, дикі висловлювання "недополітиків" на кшталт нешановного голови державних зборів Угорщини: "Осла взнаєш по вухах, а дурня — по балачках", "У короткого розуму язик довгий",

– написав Сибіга.

Заступник голови ОП нагадав про Корюківську трагедію

Заступник голови ОП пригадав неоднозначні сторінки в історії, якими Будапешт точно пишатись не може. Сибіга доєднав до посту статтю з Вікіпедії про Корюківську трагедію. Під час Другої світової війни загони СС та угорські жандарми спалили населення села Корюківка, що на Чернігівщині.

Всі угорські солдати-фашисти були "психічно здоровими"?

Історія піде вперед, Україна переможе: всі громадяни, які проживають в Україні будуть пишатись нашою державою, а такі "персони" залишаться на смітнику історії,

– додав Сибіга.

Заступник голови ОП впевнений, що політики – тимчасові, а мудрий угорський народ завжди матиме дружні відносини з українцями.

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Скандальна заява Ласло Кевера

Шокуючу заяву Ласло Кевер зробив під час інтерв'ю до Дня національної єдності Угорщини.

Угорський політик сказав, що не пам'ятає, аби лідер країни, яка просить про допомогу, підіймав на когось голос.

Мовляв, Зеленський "дозволив собі підвищити голос на лідерів Угорщини та Німеччини".

З цього спікер угорського парламенту зробив власні дивні висновки, начебто у президента України "особисті психічні проблеми".

Також Кевер вирішив полякати угорське населення. Він зазначив, що угорській діаспорі варто "бути обережною, бо може взагалі доведеться покинути територію України".

Політик каже, що очікує проблеми для українських угорців після війни.

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