С критикой Ласло Кевера выступил замруководителя ОП Андрей Сибига. Он отметил, что "подобные обострения происходят в определенные периоды года".

Спикер парламента Венгрии цинично заявил о "психических проблемах" Зеленского

Сибига раскритиковал скандальные высказывания "недополитиков"

Народ всегда мудр и знает веками как отвечать на совершенно неприемлемые, дикие высказывания "недополитиков" вроде непочтительного главы государственного собрания Венгрии: "Осла узнаешь по ушам, а дурака - по болтовне", "У короткого ума язык длинный",

– написал Сибига.

Замглавы ОП напомнил о Корюковской трагедии

Заместитель председателя ОП вспомнил неоднозначные страницы истории, которыми Будапешт точно гордиться не может. Сибига присоединил к посту статью из Википедии о Корюковской трагедии. Во время Второй мировой войны отряды СС и венгерские жандармы сожгли население села Корюковка Черниговской области.

Все венгерские солдаты-фашисты были "психически здоровы"?

История пойдет вперед, Украина победит: все граждане, проживающие в Украине будут гордиться нашим государством, а такие "персоны" останутся на мусорнике истории,

– добавил Сибига.

Заместитель председателя ОП уверен, что политики временные, а мудрый венгерский народ всегда будет иметь дружеские отношения с украинцами.

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Скандальное заявление Ласло Кевера

Шокирующее заявление Ласло Кевер сделал во время интервью ко Дню национального единства Венгрии.

Венгерский политик сказал, что не помнит, чтобы лидер просящей о помощи поднимал на кого-то голос.

Мол, Зеленский "позволил себе повысить голос на лидеров Венгрии и Германии".

С этого спикер венгерского парламента сделал собственные странные выводы, будто у президента Украины "личные психические проблемы".

Также Кевер решил попугать венгерское население. Он отметил, что венгерской диаспоре следует "осторожничать, потому что может вообще придется покинуть территорию Украины".

Политик говорит, что ожидает проблем для украинских венгров после войны.

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