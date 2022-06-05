С критикой Ласло Кевера выступил замруководителя ОП Андрей Сибига. Он отметил, что "подобные обострения происходят в определенные периоды года".
Спикер парламента Венгрии цинично заявил о "психических проблемах" Зеленского
Сибига раскритиковал скандальные высказывания "недополитиков"
Народ всегда мудр и знает веками как отвечать на совершенно неприемлемые, дикие высказывания "недополитиков" вроде непочтительного главы государственного собрания Венгрии: "Осла узнаешь по ушам, а дурака - по болтовне", "У короткого ума язык длинный",
– написал Сибига.
Замглавы ОП напомнил о Корюковской трагедии
Заместитель председателя ОП вспомнил неоднозначные страницы истории, которыми Будапешт точно гордиться не может. Сибига присоединил к посту статью из Википедии о Корюковской трагедии. Во время Второй мировой войны отряды СС и венгерские жандармы сожгли население села Корюковка Черниговской области.
Все венгерские солдаты-фашисты были "психически здоровы"?
История пойдет вперед, Украина победит: все граждане, проживающие в Украине будут гордиться нашим государством, а такие "персоны" останутся на мусорнике истории,
– добавил Сибига.
Заместитель председателя ОП уверен, что политики временные, а мудрый венгерский народ всегда будет иметь дружеские отношения с украинцами.
Читайте на "Цензор.НЕТ " Вице-президент Европарламента призвала лишить Венгрию права голоса в ЕС
Скандальное заявление Ласло Кевера
- Шокирующее заявление Ласло Кевер сделал во время интервью ко Дню национального единства Венгрии.
- Венгерский политик сказал, что не помнит, чтобы лидер просящей о помощи поднимал на кого-то голос.
- Мол, Зеленский "позволил себе повысить голос на лидеров Венгрии и Германии".
- С этого спикер венгерского парламента сделал собственные странные выводы, будто у президента Украины "личные психические проблемы".
- Также Кевер решил попугать венгерское население. Он отметил, что венгерской диаспоре следует "осторожничать, потому что может вообще придется покинуть территорию Украины".
- Политик говорит, что ожидает проблем для украинских венгров после войны.