С критикой Ласло Кевера выступил замруководителя ОП Андрей Сибига. Он отметил, что "подобные обострения происходят в определенные периоды года".

Спикер парламента Венгрии цинично заявил о "психических проблемах" Зеленского

Сибига раскритиковал скандальные высказывания "недополитиков"

Народ всегда мудр и знает веками как отвечать на совершенно неприемлемые, дикие высказывания "недополитиков" вроде непочтительного главы государственного собрания Венгрии: "Осла узнаешь по ушам, а дурака - по болтовне", "У короткого ума язык длинный",
– написал Сибига.

Замглавы ОП напомнил о Корюковской трагедии

Заместитель председателя ОП вспомнил неоднозначные страницы истории, которыми Будапешт точно гордиться не может. Сибига присоединил к посту статью из Википедии о Корюковской трагедии. Во время Второй мировой войны отряды СС и венгерские жандармы сожгли население села Корюковка Черниговской области.

Все венгерские солдаты-фашисты были "психически здоровы"?
История пойдет вперед, Украина победит: все граждане, проживающие в Украине будут гордиться нашим государством, а такие "персоны" останутся на мусорнике истории,
– добавил Сибига.

Заместитель председателя ОП уверен, что политики временные, а мудрый венгерский народ всегда будет иметь дружеские отношения с украинцами.

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Скандальное заявление Ласло Кевера

  • Шокирующее заявление Ласло Кевер сделал во время интервью ко Дню национального единства Венгрии.
  • Венгерский политик сказал, что не помнит, чтобы лидер просящей о помощи поднимал на кого-то голос.
  • Мол, Зеленский "позволил себе повысить голос на лидеров Венгрии и Германии".
  • С этого спикер венгерского парламента сделал собственные странные выводы, будто у президента Украины "личные психические проблемы".
  • Также Кевер решил попугать венгерское население. Он отметил, что венгерской диаспоре следует "осторожничать, потому что может вообще придется покинуть территорию Украины".
  • Политик говорит, что ожидает проблем для украинских венгров после войны.

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