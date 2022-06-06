Об этом эксклюзивно 24 канала рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. Он предположил, как на это могут отреагировать министерство иностранных дел Украины.

Темы Ждем вашу справку о состоянии психического здоровья: МИД Украины потролило Ласло Кевера

По мнению секретаря СНБО, министерство иностранных дел Украины может направить ноту Петеру Сийярто.

Я думаю, что будет нота от нашего МИД Украины , поэтому обязательно,

– сообщил Данилов.

Данилов о заявлении венгерских политиков

Секретарь СНБО подчеркнул, что само заявление Ласло Кевера и то, что Петер Сийярто поддержал эти позорные слова об украинском президенте – совершенно разные ситуации.

Алексей Данилов объяснил, венгерский спикер парламента Ласло Кевер – это человек избранный на должность. А вот министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто – это официальное должностное лицо.

Напомним, что МИД Украины уже ответило на скандальные заявления венгерских политиков по поводу психического здоровья украинского президента Владимира Зеленского. В ведомстве уже заявили, что ожидают обнародования спикером парламента Венгрии Ласло Кевером справки о состоянии его психического здоровья.

Полное интервью с Алексеем Даниловым на 24 канале: смотрите видео

Скандальное заявление венгерских политиков