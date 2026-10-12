Детали договоренностей обсудили в Люксембурге в ходе личной встречи Андрея Сибиги и Аниты Орбан. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины.

Какие кластеры откроют для Украины?

Главным условием для снятия Венгрией вето на открытие кластеров стало принятие украинским парламентом поправок к законодательству об образовании. Эти изменения гарантируют права европейских национальных меньшинств в соответствии с передовыми практиками ЕС.

Речь идет о Кластере 2 "Внутренний рынок" и Кластере 3 "Конкурентоспособность и инклюзивный рост". По словам украинского министра, стороны обменялись мнениями и согласовали дальнейшие шаги в рамках двусторонней повестки дня.

Завтра мы ожидаем, что ЕС официально примет решение об открытии. Я поблагодарил венгерскую сторону за ее конструктивную позицию по этому вопросу,

– отметил Сибига.

Помимо вопросов евроинтеграции, чиновники обсудили усиление российских атак на украинские города. Также на повестке дня стояли предстоящее заседание Европейского совета и шаги, необходимые для принуждения агрессора к справедливому миру.

Между тем Комитет постоянных представителей государств ЕС уже сегодня готов согласовать переговорные позиции по новым кластерам.

Что предшествовало этому решению?

Напомним, ранее мы писали, что Венгрия сняла вето на дальнейшее продвижение нашего государства, а также Молдовы в Европейский союз после регистрации соответствующего законопроекта в сфере образования.

Как уже сообщалось на нашем сайте, принятие закона о национальных меньшинствах дает зеленый свет на проведение межправительственной конференции в Люксембурге 13 октября.