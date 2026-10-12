Деталі домовленостей обговорили у Люксембурзі під час особистої зустрічі Андрія Сибіги та Аніти Орбан. Про це повідомив очільник МЗС України.

Які кластери відкриють для України?

Головною передумовою для зняття Угорщиною вето на відкриття кластерів стало ухвалення українським парламентом поправок до законодавства про освіту. Ці зміни гарантують права європейських національних меншин відповідно до передових практик ЄС.

Йдеться про Кластер 2 "Внутрішній ринок" та Кластер 3 "Конкурентоспроможність та інклюзивне зростання". За словами українського міністра, сторони обмінялися думками та узгодили подальші кроки в межах двостороннього порядку денного.

Завтра ми очікуємо, що ЄС офіційно ухвалить рішення про відкриття. Я подякував угорській стороні за її конструктивну позицію з цього питання,

– зазначив Сибіга.

Окрім євроінтеграційного треку, посадовці обговорили посилення російських атак на українські міста. Також на порядку денному було майбутнє засідання Європейської ради та кроки, необхідні для примусу агресора до справедливого миру.

Тим часом Комітет постійних представників держав ЄС уже сьогодні готовий погодити переговорні позиції щодо нових кластерів.

Що передувало цьому рішенню?

Нагадаємо, раніше ми писали, що Угорщина зняла вето на подальший рух нашої держави, а також Молдови до Євросоюзу після реєстрації відповідного освітнього законопроєкту.

Як вже повідомлялося на нашому сайті, ухвалення закону про нацменшини дає зелене світло для проведення міжурядової конференції в Люксембурзі 13 жовтня.