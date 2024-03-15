Будапешт разослал документ странам Евросоюза, где выражает претензии к Украине относительно положения венгерского национального меньшинства. Об этом впоследствии стало известно журналистам. Требования касаются свободного использования языка и политического представительства.
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Права венгерского меньшинства "под угрозой"
В документе, попавшем в "Радио Свобода", Венгрия заявляет о необходимости защиты прав национальных меньшинств, что является частью условий по вступлению Украины в ЕС. Акцентируется на "уменьшении прав" венгерской общины, в частности в области образования и политической жизни.
Вопреки предыдущим обещаниям, потребности представителей венгерской общины в Украине были проигнорированы, например, в случае определения предметов, которые должны преподаваться на украинском языке в школах венгерского меньшинства,
– указано в источнике.
Согласно тексту заявления, в Украине существует 20 000 учеников, которые учатся на венгерском языке, но их права на образование на родном языке якобы были ограничены. Также изменения в административном устройстве Украины привели к изменению соотношения населения, что влияет на языковые права меньшинств, по мнению Будапешта.
Требования Венгрии могут осложнить процесс интеграции Украины в Европейский союз, поскольку защита прав национальных меньшинств является одним из критериев вступления. Украинская сторона пока не предоставила официального ответа на претензии Венгрии по состоянию на вечер 15 марта.
Что этому предшествовало
- В январе министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обратился к Украине с просьбой восстановить права венгерского меньшинства, которые были до 2015 года. Он выдвинул 11 пунктов, среди которых восстановление национальных школ и возможность сдачи экзаменов на венгерском языке.
- Венгерская сторона стремится к быстрому решению вопросов относительно "прав своего меньшинства в Украине", поручив комиссии разработать соответствующие предложения для министерств. Украина в ответ выразила готовность к "окончательному решению" этого спора.
- Добавим, что Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии, известен своим благосклонным отношением к Кремлю, что противоречит общей позиции ЕС по поддержке Украины. Его недавняя встреча с Дональдом Трампом и высказывания о необходимости отмены поддержки Украины от США вызвали резонанс.
- Политические позиции Орбана и Трампа часто перекликаются, особенно когда речь идет. Орбан использует свои связи с Трампом для продвижения собственной повестки дня, по словам экспертов. В частности, в вопросах помощи Украине.
- Президент США Джо Байден критиковал встречу Орбана с Трампом, заявляя, что Орбан ищет диктатуру вместо демократии. Байден также упомянул о подстрекательстве Трампом России к агрессии против других стран, акцентируя на важности демократических ценностей.