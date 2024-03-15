Будапешт разослал документ странам Евросоюза, где выражает претензии к Украине относительно положения венгерского национального меньшинства. Об этом впоследствии стало известно журналистам. Требования касаются свободного использования языка и политического представительства.

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Права венгерского меньшинства "под угрозой"

В документе, попавшем в "Радио Свобода", Венгрия заявляет о необходимости защиты прав национальных меньшинств, что является частью условий по вступлению Украины в ЕС. Акцентируется на "уменьшении прав" венгерской общины, в частности в области образования и политической жизни.

Вопреки предыдущим обещаниям, потребности представителей венгерской общины в Украине были проигнорированы, например, в случае определения предметов, которые должны преподаваться на украинском языке в школах венгерского меньшинства,

– указано в источнике.

Согласно тексту заявления, в Украине существует 20 000 учеников, которые учатся на венгерском языке, но их права на образование на родном языке якобы были ограничены. Также изменения в административном устройстве Украины привели к изменению соотношения населения, что влияет на языковые права меньшинств, по мнению Будапешта.

Обратите внимание! Венгрия одновременно выражает недовольство из-за отсутствия венгерского делегата в Верховной Раде Украины, требуя права на политическое представительство и использование венгерского языка в общественной жизни.

Требования Венгрии могут осложнить процесс интеграции Украины в Европейский союз, поскольку защита прав национальных меньшинств является одним из критериев вступления. Украинская сторона пока не предоставила официального ответа на претензии Венгрии по состоянию на вечер 15 марта.

Что этому предшествовало