Будапешт розіслав документ країнам Євросоюзу, де висловлює претензії до України щодо становища угорської національної меншини. Про це згодом стало відомо журналістам. Вимоги стосуються вільного використання мови та політичного представництва.
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Права угорської меншини "під загрозою"
У документі, що потрапив до "Радіо Свобода", Угорщина заявляє про необхідність захисту прав національних меншин, що є частиною умов щодо вступу України до ЄС. Акцентується на "зменшенні прав" угорської громади, зокрема у галузі освіти та політичного життя.
Всупереч попереднім обіцянкам, потреби представників угорської громади в Україні були проігноровані, наприклад, у випадку визначення предметів, які мають викладатися українською мовою в школах угорської меншини,
– вказано в джерелі.
Згідно з текстом заяви, в Україні існує 20 000 учнів, які навчаються угорською мовою, але їхні права на освіту рідною мовою нібито були обмежені. Також зміни в адміністративному устрої України призвели до зміни співвідношення населення, що впливає на мовні права меншин, на думку Будапешта.
Вимоги Угорщини можуть ускладнити процес інтеграції України до Європейського союзу, оскільки захист прав національних меншин є одним із критеріїв вступу. Українська сторона поки що не надала офіційної відповіді на претензії Угорщини станом на вечір 15 березня.
Що цьому передувало
- У січні міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто звернувся до України з проханням відновити права угорської меншини, які були до 2015 року. Він висунув 11 пунктів, серед яких відновлення національних шкіл та можливість складання іспитів угорською мовою.
- Угорська сторона прагне швидкого розв'язання питань щодо "прав своєї меншини в Україні", доручивши комісії розробити відповідні пропозиції для міністерств. Україна у відповідь висловила готовність до "остаточного вирішення" цієї суперечки.
- Додамо, що Віктор Орбан, прем'єр-міністр Угорщини, відомий своїм прихильним ставленням до Кремля, що суперечить загальної позиції ЄС щодо підтримки України. Його нещодавня зустріч з Дональдом Трампом та висловлювання про необхідність скасування підтримки України від США викликали резонанс.
- Політичні позиції Орбана та Трампа часто перегукуються, особливо коли йдеться. Орбан використовує свої зв'язки з Трампом для просування власного порядку денного, за словами експертів. Зокрема, в питаннях допомоги Україні.
- Президент США Джо Байден критикував зустріч Орбана з Трампом, заявляючи, що Орбан шукає диктатуру замість демократії. Байден також згадав про підбурювання Трампом Росії до агресії проти інших країн, акцентуючи на важливості демократичних цінностей.