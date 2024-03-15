Будапешт розіслав документ країнам Євросоюзу, де висловлює претензії до України щодо становища угорської національної меншини. Про це згодом стало відомо журналістам. Вимоги стосуються вільного використання мови та політичного представництва.

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Права угорської меншини "під загрозою"

У документі, що потрапив до "Радіо Свобода", Угорщина заявляє про необхідність захисту прав національних меншин, що є частиною умов щодо вступу України до ЄС. Акцентується на "зменшенні прав" угорської громади, зокрема у галузі освіти та політичного життя.

Всупереч попереднім обіцянкам, потреби представників угорської громади в Україні були проігноровані, наприклад, у випадку визначення предметів, які мають викладатися українською мовою в школах угорської меншини,

– вказано в джерелі.

Згідно з текстом заяви, в Україні існує 20 000 учнів, які навчаються угорською мовою, але їхні права на освіту рідною мовою нібито були обмежені. Також зміни в адміністративному устрої України призвели до зміни співвідношення населення, що впливає на мовні права меншин, на думку Будапешта.

Зверніть увагу! Угорщина водночас висловлює невдоволення через відсутність угорського делегата у Верховній Раді України, вимагаючи права на політичне представництво та використання угорської мови в суспільному житті.

Вимоги Угорщини можуть ускладнити процес інтеграції України до Європейського союзу, оскільки захист прав національних меншин є одним із критеріїв вступу. Українська сторона поки що не надала офіційної відповіді на претензії Угорщини станом на вечір 15 березня.

Що цьому передувало