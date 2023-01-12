Так, на следующий день после публикации видео заметил мужчина. Он сразу отреагировал и сообщил в полицию.
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Оперативная работа правоохранителей
Как сообщили в венгерском издании, правоохранители открыли уголовное производство по факту угрозы общественной опасности. Более того, им уже удалось идентифицировать человека, который загрузил в сеть видео.
И хотя по указанному адресу и предполагаемому местонахождению женщину найти не удалось, однако они смогли связаться с ней по телефону. В разговоре она сообщила, что находится за границей.
Однако долго бегать от правосудия правонарушительнице не удалось – в тот же вечер ее арестовали на железнодорожном вокзале Будапешта Ньюгати.
При задержании обнаружили еще одну причину для производства
Правоохранители допросили женщину по подозрению в совершении преступления, угрожающего общественной опасности. Она сообщила, что свое видео она записала и выложила в сеть только с развлекательной целью, а также отрицала свою вину. Однако полиция Будапешта не восприняла шутку и заключила ее под стражу.
Также правоохранители сообщили, что во время задержания у правонарушительницы обнаружили несколько граммов подозрительного вещества, похожего на наркотики. Из-за этого также было открыто производство.