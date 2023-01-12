Так, на наступний день після публікації відео помітив чоловік. Він одразу відреагував та повідомив у поліцію.

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Оперативна робота правоохоронців

Як повідомили в угорському виданні, правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом погрози суспільній небезпеці. Ба більше, їм уже вдалося ідентифікувати особу, яка завантажила у мережу відео.

І хоч за вказаною адресою та ймовірним місцем перебування жінку знайти не вдалося, однак вони змогли зв'язатися з нею телефоном. У розмові вона повідомила, що перебуває за кордоном.

Проте довго бігати від правосуддя правопорушниці не вдалося – того ж вечора її заарештували на залізничному вокзалі Будапешта Ньюгаті.

При затриманні знайшли ще одну причину для провадження

Правоохоронці допитали жінку за підозрою у вчиненні злочину, що загрожує суспільній небезпеці. Вона повідомила, що своє відео вона записала та виклала в мережу лише з розважальною метою, а також заперечила свою провину. Однак поліція Будапешта не сприйняла жарт і взяла її під варту.

Також правоохоронці повідомили, що під час затримання у правопорушниці виявили кілька грамів підозрілої речовини, схожої на наркотики. Через це також було відкрито провадження.